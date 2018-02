Miwa Benevento a Scafati per continuare a sognare La capolista non vuole mollare la vetta, serve un'altra vittoria esterna

La Miwa Energia Cestistica Benevento si rimette in viaggio per consolidare la prima posizione in classifica e al tempo stesso non perdere terreno nei confronti della Pallacanestro Salerno. Domani i sanniti saranno di scena sul campo della Virtus Scafati con palla a due prevista alle ore 19.30. Di fronte ci sarà un avversario da non sottovalutare nonostante i ventidue punti in meno in classifica. A lanciare il monito è proprio coach Bruno Annecchiarico che non ammette cali di concentrazione

"Corro il rischio di essere ripetitivo, ma voglio una squadra perfetta. In settimana ho insistito con i ragazzi perché siamo giunti ad un punto del campionato in cui le squadre danno tutto per provare a raggiungere una posizione play off. Pur essendo lontana dall’ultima posizione, Scafati è una compagine ricca di energia, che farà l’impossibile per metterci in difficoltà. Non dobbiamo sottovalutare questo impegno altrimenti torniamo a casa con le ossa rotte, so bene come funzionano certe cose. Voglio testa e intensità, se le metteremo in campo dall’inizio alla fine del confronto sono certo che faremo bella figura"

A Scafati l’unica assenza sarà quella di Cesare Accettola, mentre Fabiano Romano sembra essere totalmente a disposizione. La partenza alla volta del “PalaMangano” è prevista per le 16.45.