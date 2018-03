Miwa Benevento, un sogno ad occhi aperti La squadra di Annecchiarico ha vinto 20 delle 21 gare disputate in campionato

Guardare tutti dall'alto verso il basso. Una bellissima sensazione quella che sta provando la Miwa Energia Cestistica Benevento, finora protagonista di un cammino quasi perfetto nel girone B di serie D: ventuno gare giocate, venti vittorie e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia esaltante per il team allenato da coach Bruno Annecchiarico che lo scorso weekend ha messo la freccia in maniera prepotente sulla Pallacanestro Salerno, unica compagine finora in grado di battere i sanniti. Quella sconfitta è però soltanto un lontano ricordo per Iarriccio e compagni che sono in serie positiva da ben 13 turni e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, forti di una difesa ermetica, la migliore del torneo, e di una fase offensiva che viene esaltata in special modo nei match di cartello.



Domenica alle ore 18.30 l'appuntamento è al PalaParente per la sfida con lo Sporting Club Ercolano, undicesimo nella graduatoria generale e attualmente ben distante da un piazzamento play off. Centrare il quattordicesimo successo consecutivo vorrebbe dire tenere a distanza di sicurezza non solo la seconda posizione occupata da Salerno, ma soprattutto la quinta, attualmente di competenza del Caudium Airola, distante 12 lunghezze. Le prime quattro del torneo, infatti, giocheranno in casa il primo turno dei play off, in condizioni di assoluto privilegio.

Con la compagine partenopea inizialmente la palla a due era stata fissata per le ore 18, ma l'avvio è stato posticipato di mezz'ora. Annecchiarico nella circostanza riavrà il play De Martino, assente nell'ultima uscita a Potenza, e potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione. In settimana il programma di allenamenti è stato reso meno agevole dalle abbondanti nevicate che hanno colpito il Sannio e i giallorossi hanno dovuto fare di necessità virtù dilazionando gli allenamenti.