La Miwa Benevento vola, battuto anche Ercolano I sanniti continuano a comandare la classifica

Vince ancora la Miwa Energia Cestistica Benevento che supera Ercolano al PalaParente 76-62 e colleziona il ventunesimo successo in campionato. Partenza a rilento dei sanniti che chiudono il primo quarto in svantaggio 19-25 ma crescono con il passare dei minuti indirizzando senza troppi affanni la gara sui binari giusti dal secondo periodo in avanti. La partita è stata per la verità influenzata non poco dalle condizioni del parquet del PalaParente, scivoloso per tutto l’arco del match. Miglior realizzatore di giornata è risultato il capitano Pietro Iarriccio con 21 punti ma nelle fila beneventane si segnala la prestazione del lungo Gianni D’Aronzo che ha centrato l’obiettivo personale della doppia cifra. Suo il commento al termine del confronto con Ercolano:

“Sono felice a livello personale ma soprattutto per la squadra. Possiamo migliorare ancora tanto ma al di là di tutto la gara si è presentata molto insidiosa a causa del fondo di gioco molto scivoloso. Siamo riusciti a superare questo scoglio e soprattutto ad evitare eventuali infortuni, ora dobbiamo pensare al big match con Salerno in programma il prossimo weekend. Abbiamo voglia di rispondere al loro successo nel confronto diretto del girone di andata al Pala Parente”.

La Miwa ha allungato momentaneamente il vantaggio proprio su Salerno comandando ora con 4 lunghezze di vantaggio. La seconda in classifica infatti non ha giocato ad Ischia e recupererà la sua gara con un impegno infrasettimanale in programma mercoledì 7:

“Non sappiamo se sarà un vantaggio per noi, sicuramente loro avranno un po’ più di pressione come sempre accade a chi deve inseguire. Pensiamo solo a fare bene, a preparare questa gara con la giusta concentrazione e l’impegno necessario. Non sono concesse distrazioni in certi casi, contro avversari di caratura simile occorre dare sempre il massimo”.

Miwa Energia Cestistica Benevento – Ercolano 76-62 (19-25; 28-10; 18-10; 11-17)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Iarriccio 21, Marallo 4, D’Aronzo 10, Cavuoto 6, Fuiano 2, Bosco n.e., Marino 11, Liparulo 0, Cavalluzzo 9, De Martino 3, Romano 2, Cavallaro 8.

Ercolano: D’Ambrosio 0, Olivieri 8, De Fazio 0, Lisita 0, Cimino 9, Di Capua 15, Gaudino 10, Ostricaro 10, Punzo 2, Vozza 8.