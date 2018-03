La Miwa Benevento torna al successo Ischia battuta 77 a 56 con 21 punti di Cavalluzzo

La Miwa Energia Cestistica Benevento torna al successo battendo in casa la Cestistica Ischia con una prestazione convincente. I sanniti riscattano così il ko nel big match con la Pallacanestro Salerno e si preparano ad affrontare una settimana molto intensa in vista del confronto a Cava de' Tirreni. La vittoria con gli isolani è maturata nonostante le assenze di die punti cardine della squadra, Iarriccio e Cavallaro, regolarmente convocati ma out per i rispettivi infortuni. La prova, soprattutto negli ultimi due quarti, lascia molto soddisfatto coach Annecchiarico che commenta così il successo:



"Sono felice che i ragazzi si siano dati una scrollata tornando a fare punti. E' una vittoria importante per la nostra rincorsa alle prime posizioni, avevo detto che Ischia non sarebbe stato un avversario semplice e il campo lo ha confermato. Devo fare i complimenti soprattutto ai ragazzi che in questo torneo hanno accumulato meno minutaggio come Cavuoto, Liparulo, Marallo e Bosco, che quando chiamati in causa rispondono sempre presente. E' accaduto così anche in questo caso e se siamo riusciti a vincere la partita è anche merito loro".

Per Cavallaro e Iarriccio filtra ottimismo circa un recupero in occasione della sfida di Cava:

"Iarriccio ci sarà certamente, ma sono fiducioso anche per Cavallaro che sta patendo ancora un fastidio alla mano dovuto alla gara con Ercolano. Sarà sottoposto a nuovi esami ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, spero di riaverlo a completa disposizione per un match che si preannuncia decisamente importante per la corsa alle prime posizioni della classifica".



Miwa Energia Cestistica Benevento - Cestustica Ischia 77-56 (20-16/17-14/22-15/18-11)

Miwa Energia: Cavalluzzo 21, Liparulo 12, D'Aronzo 11, Marino 10, Romano 7, Marallo 7, Cavuoto 5, De Martino 4, Bosco 0, Cavallaro - Iarriccio n.e.

Cestistica Ischia: Russelli G. 17, De Feo V. 14, Catalano S. 12, Buono L. 8, Musella M. 3, D'Orta M. 2, Pernice G. 0, Tarso M. 0, Buono A. n.e. .