Meomartini, esordio con vittoria nella seconda fase Quaranta e compagne hanno battuto la Virtus Melito

Si è aperta con una vittoria la seconda fase del campionato per il G.S. Meomartini che ha superato in casa la Virtus Melito con il punteggio di 67-47. L’inizio del match vedeva le beneventane portarsi da subito avanti nel punteggio con il primo periodo che si chiudeva sul 18-10; il vantaggio accumulato restava invariato anche nella seconda frazione di gioco con un parziale di 15-15 che mandava le squadre negli spogliatoi sul 33-25 in favore delle locali.

La gara continuava ad essere molto combattuta ed a tratti nervosa anche nel terzo periodo di gioco con le sannite che riuscivano a raggiungere la doppia cifra di vantaggio al termine del terzo periodo sul 47-35 senza però riuscire a mettere in sicurezza l’esito finale del match; la sferzata decisiva per le sorti della contesa, da parte di Formato e compagne, arrivava nel quarto conclusivo con un parziale di 20-12 che fissava il punteggio sul 67-47 finale tenendo ancora vive le speranze per le ragazze di coach Capacchione di poter raggiungere la zona play-off.

In casa Meomartini doppia cifra per ben quattro atlete con Serena Formato autrice di 15 punti seguita da Chiumiento con 12 punti, Pascale e Manganiello ferme a quota 10.

Le ragazze del presidente Chiusolo saranno di scena domenica 25 marzo in quel di Marigliano alle ore 19.00, per la terza giornata della seconda fase, contro la locale formazione che occupa la seconda posizione in graduatoria a quota 30 punti.

di seguito i tabellini:

Parziali: 18-10, 15-15, 14-10, 20-12.

G.S. Meomartini: Pascale J. 10, Formato S. 15, Meola V., Muscetta M. 2, Ucci A. 8, Bollo D. 4, Addazio S. 2, Viola F., Chiumiento S. 12, Manganiello A. 10, Quaranta R. 4. All: Capacchione G. Ass: Cefalo C.

ASD. Virtus Melito: Della Corte M.L. 2, Crispino L. 7, Fusco A., Guarino S. 3, Terrano A. 10, Barra E. 7, Castronuovo A. 11, Mastroianni C. 7, Carginale A., Tuccillo S. All: D’Antonio F.