Miwa Benevento, insidiosa trasferta a Cava de' Tirreni Out Cavallaro, recupera Iarriccio

Trasferta insidiosa per la Miwa Energia Cestistica Benevento che domani sarà di scena alle ore 18.30 a Cava de' Tirreni contro la quarta forza del girone B di serie D. Per i sanniti l'occasione è ghiotta per blindare il secondo posto approfittando così della sconfitta del Basket Saviano sul campo del Parete nell'anticipo della decima giornata di ritorno. La Miwa è attualmente prima insieme alla Pallacanestro Salerno che però ha il vantaggio derivante dalle due vittorie nei confronti diretti. A presentare il match è come sempre coach Bruno Annecchiarico che si mostra fiducioso nonostante l'assenza di Cavallaro.

"Abbiamo una grande occasione e vogliamo sfruttarla. Vincere a Cava de' Turreni ci consentirebbe di blindare praticamente il secondo posto e portarci ad otto punti di vantaggio sulla terza che è il Saviano. Sappiamo che andremo incontro ad un match molto complicato, contro una squadra che tecnicamente è molto dotata per la categoria, ma ho molta fiducia nei miei ragazzi che si sono allenati bene in questa settimana".

Mancherà ancora Cavallaro per il solito problema alla mano ma Iarriccio è pienamente a disposizione: "Cavallaro ha fatto degli esami in settimana ma la sua è un'esclusione a scopo puramente precauzionale. Da qui in avanti il livello si alzerà sempre di più e ci occorrerà la sua presenza nelle prossime settimane, dunque punto ad averlo al top per la fase calda della stagione. Abbiamo pienamente recuperato invece Iarriccio che potrà rappresentare un valore aggiunto in questa trasferta, e poi ho visto i più giovani molto motivati, sono in netta crescita e hanno bisogno di giocare partite di questo tipo".