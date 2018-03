Miwa Benevento, grande occasione persa Sanniti battuti a Cava de' Tirreni, Annecchiarico:"Dobbiamo interrogarci sugli errori commessi"



E' stata una domenica amara per la Miwa Energia Cestistica Benevento che si è arresa in trasferta a Cava de' Tirreni con il punteggio di 66-62. Troppi errori per i sanniti che specialmente nell'ultimo quarto non sono riusciti a trovare concretezza sotto canestro pur mostrando a tratti un'ottima difesa.

Nel commento di coach Bruno Annecchiarico tutta la delusione del momento in casa beneventana: "Inutile girarci intorno, abbiamo sprecato un'occasione d'oro e non nascondo che c'è tanta rabbia per questo. Entrambe le squadre sono scese in campo sentendo il peso della partita, perché si trattava di un match molto delicato anche per Cava. Abbiamo avuto la peggio, ora dobbiamo interrogarci sugli errori commessi".

Nell'anticipo del venerdì Saviano aveva perso con Parete, mentre sabato Airola era riuscita a fermare la capolista Salerno: "Non siamo stati in grado di rispondere a due risultati così favorevoli ed è un grande peccato. Se per certi versi tutto resta invariato, va detto anche che con una vittoria avremmo assestato un colpo importante al vertice della classifica tenendo a distanza la terza posizione e riappropriandoci della prima".

Secondo il coach è mancata lucidità sotto canestro: "Il punteggio è stato dei più bassi. La difesa a tratti ha funzionato anche bene, ma in attacco non siamo mai riusciti a trovare il bandolo della matassa. Ho deciso di schierare Cavallaro all'ultimo minuto perché avevo avuto segnali importanti da parte sua, voleva giocare. Ci ha dato un ottimo contributo così come Iarriccio, ma non sempre abbiamo giocato da squadra e questo abbiamo finito per pagarlo".

Cinque turni alla fine ed è ancora tutto, o quasi, da giocare: "La qualificazione ai play off è ormai raggiunta, ma il piazzamento può fare la differenza. Ciò che mi preme maggiormente in questo momento è far tornare in forma la maggior parte dei giocatori. Molti di loro non sono al top e penso a Romano, lo stesso Cavallaro e Marallo. Utilizzeremo questa settimana e la sosta del campionato per fare un richiamo di preparazione. Non giocheremo nel turno infrasettimanale di Pasqua in quanto la gara con l'Hippo Salerno è stata rinviata e avremo modo di tirare un po' il fiato. Il calendario delle ultime giornate sembra sia stato scritto da Agatha Christie. Tanti confronti diretti, tanta tensione. Non possiamo farci trovare impreparati".



Cava de' Tirreni Basket - Miwa Energia Cestistica Benevento 66-62 (15-12//12-18//21-16//18-16)

Miwa Energia: Iarriccio 21, Cavallaro 18, D'Aronzo 7, Cavalluzzo 7, Romano 4, Cavuoto 3, De Martino 2, Marallo 0, Marino 0, Liparulo 0.



LA CLASSIFICA

1 Pall. Salerno 44

2 Cestistica Benevento 44

3 Ca. & Bi. Basket Saviano 38

4 Cava Dei Tirreni BKball 38

5 Caudium Airola 36

6 Basket Parete 30

7 Promo BK Marigliano 30

8 Virtus 04 Curti 28

9 Hippo Basket Salerno 26

10 Roccarainola 20

11 Cestistica Ischia 18

12 Sporting C. Ercolano 16

13 Virtus Scafati 12

14 C.S. Secondigliano 6

15 CAB Solofra 6

16 Basilicatasport Potenza 5