GS Meomartini, primo ko nella seconda fase Sannite superate a Marigliano 62 a 38

Prima sconfitta della seconda fase per le ragazze del G.S. Meomartini che, domenica sera, sono state superate in quel di Marigliano con il punteggio di 62-38. Seppur al cospetto della seconda forza del campionato e senza Doriana Bollo, out per un attacco febbrile, le ragazze di coach Capacchione approcciavano al meglio l’incontro mettendo paura alle più quotate avversarie che al termine del primo quarto si ritrovavano sotto di 4 lunghezze sul 11-15; la risposta delle napoletane non si faceva però attendere con le stesse che riuscivano a riportarsi sotto nel punteggio sino al 21-22 con cui le squadre rientravano negli spogliatoi.

Al ritorno in campo le mariglianesi, trascinate da Minadeo autrice di 23 punti, imprimevano il proprio marchio alla gara aumentando la pressione difensiva e costringendo le beneventane a soli 16 punti realizzati negli ultimi 20’ di gioco a dispetto dei 41 totalizzati dalle padroni di casa che portavano così a casa 2 punti importantissimi per riaprire la corsa alla promozione diretta in serie B. In casa Meomartini unica atleta a raggiungere la doppia cifra è stata Serena Formato autrice di 19 punti. Le ragazze del presidente Chiusolo torneranno in campo domenica 8 aprile alle ore 20.00, dopo la sosta pasquale, in quel di Potenza per affrontare l’attuale capolista del campionato di serie C.

di seguito i tabellini:

Parziali: 11-15, 10-7, 19-9, 22-7.

New Car Marigliano: Di Donato D. 8, Minadeo F. 23, Esposito R. 8, Torto J., Gammella R. 2, Sollitto S. 4, Di Cunzolo L. 3, Guerriero A. 2, Ugon I. 2, Durevole M., Vecchione R. 6, Coppola M. 4. All: Caruso G.

G.S. Meomartini: Pascale J. 8, Formato S. 19, Rapuano C. 1, Meola V., Muscetta M., Ucci A., Addazio S., Viola F. 2, Chiumiento S. 6, Manganiello A. 2, Quaranta R. All: Capacchione G. Ass: Cefalo C.