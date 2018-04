Miwa Benevento, arriva Saviano per un altro confronto diretto Annecchiarico: "Mi aspetto un grande riscatto dopo la prestazione di Cava"

La sconfitta di Cava de' Tirreni è ormai alle spalle, portata via dalla settimana di riposo dovuta alle festività pasquali e da una serie di allenamenti volti al richiamo della preparazione. La Miwa Energia Cestistica Benevento è completamente proiettata alla sfida che la vedrà contrapposta al Basket Saviano. la palla a due è prevista per domani (domenica) alle ore 18 al PalaParente, e il match è di quelli da non fallire. Con una vittoria, infatti, i giochi per il secondo posto sarebbero a un passo dall'essere chiusi visto che Saviano scivolerebbe a sei lunghezze di distanza. Coach Bruno Annecchiarico ha fatto il punto della situazione in casa sannita non nascondendo di aspettarsi un pronto riscatto da parte dei suoi:

"Questa settimana i ragazzi si sono allenati molto bene, l'unico intoppo ha riguardato Giuliano De Martino che ha saltato due sedute a causa della febbre, ma nell'ultimo appuntamento ha dato ottimi segnali e sarà regolarmente della partita. Conosciamo l'importanza dell'appuntamento e non vogliamo fallirlo, dobbiamo solo fare attenzione a non farci prendere dalla fretta ed evitare errori che nell'ultima trasferta abbiamo pagato a caro prezzo".

L'occasione è quella giusta per distanziare Saviano e approcciarsi a vivere il turno di recupero con la Hippo Salerno (giovedì alle ore 20, sempre al PalaParente) con relativa tranquillità:

"Vogliamo blindare il secondo posto, lo ripetiamo da diverse settimane. Ecco, abbiamo l'opportunità di farlo perché la posta in palio è alta. Mi aspetto una gara di grande intensità in cui dovremo limitare i loro migliori elementi e concedergli poche opportunità di tiri facili. Mi aspetto una gran bella cornice di pubblico considerando che torneremo finalmente a giocare ad un orario agevole per tutti gli sportivi sanniti".