Miwa Benevento, asfaltato il Saviano Al PalaParente non si passa, gli uomini di Annecchiarico dettano legge

Una splendida Miwa Energia fa suo il confronto casalingo con il Basket Saviano e si consolida ai vertici della classifica. La miglior prestazione della stagione regala agli uomini di Annecchiarico il pronto riscatto che desideravano dopo la sfortunata prestazione di Cava de' Tirreni. Gara mai in discussione quella del PalaParente che ha visto i sanniti sempre avanti nel punteggio e aggressivi fin dal primo quarto. Un'eccellente difesa è stata abbinata stavolta anche ad un attacco da quasi cento punti, con la tripla cifra praticamente alla portata. Raggiante il coach al termine della sfida:

"Sono contentissimo, avevo detto che ci eravamo allenati bene in settimana e i risultati si sono visti. I ragazzi hanno messo in campo quella cattiveria agonistica che li contraddistingue quando la posta in palio è alta. Abbiamo fatto una difesa asfissiante che ci ha consentito di far uscire fin da subito dalla partita i nostri avversari nonostante avessimo davanti un'ottima squadra. Meritiamo di aver vinto questa partita in questo modo. Devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi, fare quasi cento punti in un match così vuol dire tantissimo. Tutti, nessuno escluso, meritano il mio applauso".

E' tornato il sorriso anche sui tiri da tre, che ultimamente erano un po' mancati:

"Abbiamo fatto una grandissima partita, mettendoci definitivamente alle spalle il ko con Cava. Ora dobbiamo azzerare tutto e pensare alla sfida di giovedì con la Hippo Salerno che verrà qui a cercare i punt decisivi per l'accesso ai play off. Noi vincendo consolideremmo una posizione di rilievo, vietato mollare adesso. E sì, il ritorno alle alte percentuali da tre punti mi fa particolatrmente piacere. Questa è la squadra che voglio".

Miwa Energia Benevento - Basket Saviano 98-64(25-12/18-15/30-18/25-19)

Miwa Energia Benevento.: Cavalluzzo 22, Marino 21, Iarriccio 18, D'Aronzo 9, Cavallaro 8, Marallo 7, Cavuoto 5, De Martino 4, Romano 4, Liparulo - Bosco 0

Basket Saviano: Nocera 12, Calcavecchia 11, Panico 8, Cremato 8, Policastro 7, Liguoro 7, Silvestri 7, Manzo 2, Cirillo 2, Franzese n.e.