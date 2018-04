La Miwa Benevento non sbaglia e batte la Hippo Salerno Bella affermazione di Iarriccio e compagni che tra qualche ora saranno di nuovo in campo

L’ennesima prestazione difensiva sopra le righe del campionato consegna alla Miwa Energia Cestistica Benevento un successo fondamentale nel recupero infrasettimanale contro la Hippo Basket Salerno. I sanniti si sono imposti con il punteggio di 62-50 al Pala Parente prendendo il largo nell’ultimo quarto dopo un match che si è mosso sui fili dell’equilibrio nei primi tre periodi. Per quanto riguarda i dieci minuti finali, emblematico il dato dei punti concessi al team salernitano, in grado di mettere a referto soli sei punti contro i diciannove della Miwa. Soddisfatto Bruno Annecchiarico, che ha apprezzato particolarmente la risposta dei suoi sul piano fisico e dell’atteggiamento mentale. Ben quattro atleti sono andati in doppia cifra: Romano, Cavallaro, Iarriccio e Cavalluzzo. Questo il commento del coach a fine gara:

“Sono molto contento di quanto abbiamo fatto vedere in un confronto difficilissimo. Era importante per noi non calare di attenzione dopo la bellissima vittoria di domenica scorsa, un successo che rischiava di svuotarci ma che invece ci ha dato ancora più motivazioni. In attacco non siamo stati infallibili, ma le cifre della difesa fanno davvero riflettere. Concedere solo 50 punti a una squadra come la Hippo Salerno, che sta attraversando un grande periodo di forma, è una grande prova di forza”.

La vittoria di ieri ha ricondotto la Miwa al primo posto in classifica insieme alla Pallacanestro Salerno che ha però dalla sua il vantaggio del doppio confronto diretto:

“Ho detto più volte che primo o secondo posto potrebbe cambiare poco ai fini dei play off ma ci teniamo tanto a chiudere in vetta questo campionato. Se Salerno terminerà la regular season in cima sarà solo per merito suo, non abbiamo intenzione di regalare nulla e così sarà fino al termine del campionato. Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi per l’abnegazione e l’impegno, stanno dando davvero tutto ciò che hanno comportandosi da professionisti. Ora recuperiamo le energie e tuffiamoci già nell’impegno con Curti”.

La Miwa tornerà in campo già domani per la tredicesima giornata di ritorno, nonché terzultima di campionato. Contro la Virtus Curti, squadra in piena lotta per un posto nella griglia play off, la palla a due è fissata per le ore 18.30.



Miwa Energia Cestistica Benevento – Hippo Basket Salerno 62-50 (13-13/18-17/12-14/19-6)

Miwa Energia: Romano 16, Cavallaro 16, Iarriccio 14, Cavalluzzo 14, De Martino 2, Marallo, Cavuoto, Bosco, Marino, Liparulo, D’Aronzo 0

Hippo Basket Salerno: Manzi 12, Nigro 10, Sammartino 8, Boninfante 6, Antonucci 5, Di Somma 5, Fiorillo 4, Brigante 0. N.e.: Policastro, Oliva