Miwa Benevento, la regular season si chiude contro Marigliano Palla a due domani alle ore 18 al PalaParente

Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Miwa Energia Cestistica Benevento che domani alle ore 18 ospiterà il Marigliano al PalaParente. Gli uomini di Annecchiarico dopo aver raggiunto quota 50 punti in classifica hanno intenzione di chiudere in bellezza per poi concentrarsi sul primo turno play off. Negli ultimi allenamenti non sono arrivate ottime notizie dall’infermeria visto che sia capitan Iarriccio che Liparulo hanno lamentato dei problemi fisici. Il secondo sarà sicuramente a disposizione, mentre per il primo è necessario attendere l’esito degli esami a cui si è sottoposto proprio nella giornata odierna. Bruno Annecchiarico ha presentato così il match con Marigliano, una squadra che deve ancora consolidare la sua qualificazione ai play off: “Molti penseranno che essendo sicuri di una posizione di privilegio nella prossima griglia play off, per noi la sfida con Marigliano non avrà alcun valore. La nostra mentalità però ci impone di pensare l’esatto contrario in quanto ci teniamo ad onorare fino in fondo il campionato e a provare a chiudere al primo posto il girone, quantomeno in coabitazione con la Pallacanestro Salerno. E’ chiaro che il pensiero principale in questo momento è orientato ai play off, ma vincere aiuta a vincere e non dobbiamo smettere di provarci indipendentemente dalla partita. Conosceremo l’avversaria del primo turno play off solo a gara conclusa, e peraltro è inopportuno, se non inutile, fare qualsiasi calcolo, visto che la formula prevede incroci totali con l’altro girone”.