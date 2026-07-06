"Catania? No, grazie". Scognamillo spedisce al mittente le voci di mercato Il difensore giallorosso ha ribadito: "Penso soltanto al Benevento. Ora testa alla Serie B"

Questa mattina, il Benevento ha dato il via al precampionato con una seduta sul manto erboso dell'Imbriani. Nel pomeriggio, la formazione allenata da Floro Flores ha effettuato dei test fisici al Medical Center. Ufficializzato anche l'arrivo di Logan, con il calciatore brasiliano che si è legato al club giallorosso per i prossimi tre anni. Intanto, sensazioni più che positive da parte di Scognamillo che non vedeva l'ora di dare il via alla stagione: "Si riparte. Oggi abbiamo svolto un grandissimo allenamento e le sensazioni sono davvero positive. Riprendiamo da dove avevamo lasciato e non vediamo l’ora di iniziare il campionato e affrontare il nostro primo avversario". Scognamillo torna in Serie B, dopo le esperienze vissute tra i cadetti con le maglie di Trapani e Catanzaro: "Sappiamo che sarà un campionato difficile, perché ci sono tante squadre attrezzate e pronte a lottare per fare una grande stagione. Anche noi, però, ci faremo trovare pronti e daremo il massimo fin dalla prima giornata". Il Benevento riparte da un'ossatura forte e coesa, ma soprattutto da un gruppo molto unito: "L’aspetto più importante è continuare a lavorare con questo spirito. Anche oggi si è visto: è stato un allenamento intenso, vissuto tra sorrisi e qualche scherzo, ma sempre con la massima concentrazione e con la voglia di crescere e fare un grande lavoro". Recentemente, voci di mercato dalla Sicilia parlavano di un interessamento da parte del Catania nei confronti di Scognamillo, ma è inutile dire che il difensore è un pilastro del Benevento ed è incedibile, forte anche di altri due anni di contratto. Sulla questione, Scognamillo non ha avuto dubbi: "Le voci di un interessamento del Catania? Penso soltanto al Benevento. Sto bene qui e la mia testa è completamente concentrata sul prossimo campionato di Serie B".