Benevento, Ceresoli o Beruatto? La società giallorossa valuta più soluzioni

Potrebbe essere il quesito del momento. La domanda sorge spontanea: Ceresoli o Beruatto? Il club di via Santa Colomba si era mosso per il ritorno nel Sannio del terzino sinistro, tra i protagonisti della promozione giallorossa in serie B. C'era la possibilità di riscattarlo ma ad una cifra troppo elevata rispetto a quelle che sono le intenzioni del sodalizio sannita. Così il Benevento non ha esercitato il diritto ma poi è tornato alla carica per una nuova trattativa che ha visto il filo diretto tra Vigorito e Percassi. La cifra per il trasferimento a titolo definitivo è di un milione e due. Decisamente importante. Il ragazzo è di prospettiva ma non ha esperienza nel campionato cadetto.

Diversa la situazione di Beruatto. 33 presenze e due gol nello Spezia nella passata stagione. Il terzino è di proprietà del Pisa. Il duo Carli – Padella pensa e ripensa. La scelta potrebbe ricadere su uno dei due anche se Vigorito non ha posto limiti. Potrebbero venire entrambi. Dovrà però partire Celia ma c'è anche il caso “Ricci”. Il giocatore è reduce da un infortunio importante, pensare di cederlo è complicato essendo stato fermo per molto tempo. Sono le valutazioni delle ultime ore. Sta di fatto che i tifosi potranno sbizzarrirsi sui social. Pensieri in libertà: il ritorno di Ceresoli, entrato anche lui nella storia del Benevento Calcio o l'arrivo di un giocatore più esperto come Beruatto? C'è anche l'ipotesi (non bocciata da Oreste Vigorito) di chiudere il cerchio con l'inserimento dei due giocatori che andrebbero a rafforzare la filosofia del club: uno più esperto, l'altro giovane. Non si potranno però sottovalutare due aspetti: la cifra importante per il ritorno del terzino dell'Atalanta e la sua data di nascita che lo vedrà per il prossimo anno entrare di diritto nella lista degli over.