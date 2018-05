Miwa Benevento, Annecchiarico: "Siamo pronti, c'è fiducia" Il coach sannita presenta la sfida play off contro la Sammaritana

E' tutto pronto per il primo atto dei play off. La Miwa Energia domani alle ore 19 affronterà al Pala Parente la Sammaritana in Gara 1 del primo turno. La squadra sannita ha l'occasione di mettere subito il timbro su una serie che prevede - nella peggiore delle ipotesi - complessivamente tre gare. Il secondo atto è in programma giovedì alle ore 20 a Santa Maria la Carità, ma solo in caso di 1-1 si tornerà nel Sannio domenica prossima per l'ultima sfida che a quel punto sarebbe decisiva. Di questi calcoli il coach della Miwa, Bruno Annecchiarico, preferisce non parlare. "Se spostiamo la mente troppo più in là corriamo il rischio di fallire. Dobbiamo pensare a una gara per volta, e sappiamo che quella di domani sarà decisiva", ha precisato alla vigilia.

E' stata una settimana intensa fatta di allenamenti ma anche di sedute video per studiare i prossimi avversari. Com'è l'umore all'interno del gruppo?

"Veniamo da una stagione estenuante, ma siamo pronti. La squadra ha risposto bene negli ultimi allenamenti, si è allenata con intensità e concentrazione. La stanchezza mentale in parte c'è, ma quando si va in campo certe cose vanno messe da parte. Abbiamo ricevuto anche la visita del presidente che è venuto ad incitarci e salutarci. I ragazzi sanno che si giocano tanto e mi fido di loro".

Con la Sammaritana un incrocio inedito, che avversario vi troverete di fronte?

"Hanno chiuso al settimo posto il loro girone ma certe cose ora vengono annullate. Abbiamo visionato alcune loro partite e l'impressione è che siano in grado di fare qualsiasi cosa. In stagione hanno perso gare che li vedevano nettamente favoriti ma hanno vinto allo stesso tempo sfide contro ogni pronostico. Noi però indipendentemente da loro e dalle caratteristiche che vantano dobbiamo fare la nostra partita. Sono sicuro che così facendo riusciremo a fare bene".

Non meno importanti le notizie che giungono dall'infermeria con il recupero di Iarriccio.

"Per noi è un giocatore fondamentale sia dentro al campo che nello spogliatoio. Averlo a disposizione per questa sfida così delicata è un valore aggiunto. Abbiamo un'occasione unica e vogliamo giocarcela al meglio delle nostre possibilità. La spensieratezza di chi non ha nulla da perdere potrebbe giocare a loro favore, ma noi abbiamo un obiettivo da raggiungere e per farlo dovremo giocare di squadra. Questa non è una gara che si decide con le giocate dei singoli ma con il collettivo. Ai play off funziona così".