Miwa Benevento, gara 1 parla sannita Battuta la Sammaritana 78-68, gara 2 si giocherà giovedì alle 20:00

Debutto positivo ai play off per la Miwa Energia Cestistica Benevento che supera con il punteggio di 78-68 la Sammaritana al PalaParente in gara1 del primo turno. Il secondo atto della sfida è in programma giovedì alle ore 20 in trasferta a Santa Maria La Carità. In caso di vittoria in quel frangente, i sanniti staccherebbero il pass sia per la C Silver che per il secondo turno dei play off, altrimenti ogni appuntamento sarebbe rimandato a domenica prossima per la sfida che a quel punto diventerebbe decisiva tra le mura amiche del Pala Parente.

Il primo atto della sfida con i partenopei si è giocato sul filo dell'equilibrio. Capitan Iarriccio e compagni sono riusciti ad avere la meglio assestando l'allungo decisivo nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 24-17. I nove punti di margine con cui si è conclusa la prima frazione sono infatti risultati decisivi nella gestione dei restanti trenta minuti dove i tentativi della Sammaritana di rimettersi in gioco hanno trovato la pronta risposta di una Miwa trascinata da un grande pubblico. Miglior realizzatore in casa sannita è risultato essere Vincenzo Cavalluzzo con 25 punti, seguito da Cavallaro con 17.

Soddisfatto coach Annecchiarico nel commentare il successo: "Siamo stati bravi a gestire alcuni momenti della partita che potevano girare in maniera negativa per noi. In diversi casi forse avremmo dovuto ragionare di più in fase offensiva, ma ci prendiamo questo bel risultato e guardiamo a gara 2 con ottimismo sperando di chiudere il discorso già giovedì. Nei play off il risultato conta più di ogni cosa, l'ho sempre detto. Se giochiamo da squadra siamo inferiori a pochi, ma bisogna avere concentrazione nel cercare sempre la soluzione giusta. Mi preme ringraziare questo meraviglioso pubblico a cui dedichiamo un successo per noi fondamentale".



Miwa Energia Benevento - Sammaritana 78-68 (20-19/24-17/14-11/20-21)

Miwa Energia: Cavalluzzo 25, Cavallaro 17, De Martino 11, Marino 10, Iarriccio 9, Romano 4, D'Aronzo 2, Marallo 0, Cavuoto 0, Liparulo 0, Bosco n.e..

Sammaritana: Malafronte 15, Schiavone 14, Erbetta 11, Romito 10, Starace 6, Robustelli 6, Lambiase n.e., Vuolo n.e., Fontanella n.e.