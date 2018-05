Miwa Benevento, c'è Parete da superare per sognare la C Gold Palla a due domenica alle 19:00 al PalaParente

Il primo obiettivo è stato raggiunto, ma l'accesso alla C Silver non basta alla Miwa Cestistica Benevento. Gli uomini di coach Annecchiarico non si accontentano, non possono farlo dopo una stagione esaltante. Chiusa la parentesi del primo turno play off contro la Sammaritana, adesso inizia il secondo capitolo di una storia che tutti sognano possa diventare color oro. Al PalaParente, domenica alle 19:00, arriva Parete per giocare gara uno. Sfida interessante che vede i sanniti favoriti. La regular season ha visto i due quintetti affrontarsi per ben due volte, e in entrambi i casi sono stati i sanniti ad avere la meglio. Ma i play off sono un'altra storia. Ci si gioca tutto in pochi possessi, quando la palla diventa un macigno e i nevi possono fare la differenza. La squadra di Annecchiarico ha esperienza, quella giusta per gestire al meglio i momenti delicati che si presenteranno nelle prossime sfide. E poi c'è l'arma dell'entusiasmo, quella di tanti appassionati che grazie a questo nuovo progetto sono tornati ad affollare i gradoni del PalaParente. Intanto ha parlato coach Annecchiarco che è stato chiaro: “Ho visto nei ragazzi la carica giusta in settimana. Toccherà sempre al campo dirci se saremo pronti o no, ma sono fiducioso”. L'avversario non va sottovalutato: “Loro hanno degli ottimi esterni, dovremo stare attenti in fase difensiva a questo aspetto. In linea generale, comunque, credo che la difesa sia sempre la chiave delle partite. Ci ha consentito di vincerne tante quest’anno e vogliamo proseguire sulla strada tracciata. Loro in stagione sono stati capaci di alternare grandi vittorie e prestazioni brillanti a sconfitte inattese, questo per dire che sono capaci di tutto. Per quanto riguarda noi, gli acciacchi come al solito non mancano, ma faremo di necessità virtù”.