Miwa Benevento, successo in gara 1 contro Parete Gli uomini di coach Annecchiarico si sono imposti 69 a 47 con un grande ultimo periodo di gioco

Dopo le due vittorie nel primo turno contro la Sammaritana, la Miwa Energia Cestistica Benevento cala il tris e trionfa anche in gara 1 del secondo turno dei play off contro il Basket Parete. I sanniti si sono imposti al PalaParente col punteggio di 69-47 in una serata che ha visto Vincenzo Cavalluzzo sugli scudi con ben 24 punti, per distacco il miglior realizzatore della squadra allenata da coach Annecchiarico.

Buona partenza della Miwa che grazie a una buona difesa e ad attacchi lucidi è riuscita a chiudere con 6 punti di vantaggio il primo periodo mantenendo invariato il distacco all’intervallo lungo. Dopo aver scongiurato un rientro degli ospiti nel terzo quarto, negli ultimi dieci minuti Iarriccio e compagni hanno messo la parola fine sul confronto con un parziale schiacciante di 21-9. Mercoledì alle 21.15 gara 2 in terra casertana. Una vittoria garantirebbe l’accesso all’ultimo atto dei play off in cui ci sarebbe in palio il pass per la C Gold.

Ecco l'analisi di coach Bruno Annecchiarico al termine dei primi 40 minuti contro Parete: “E’ stata una partita a strappi, come sempre il primo caldo ci ha fatto un po’ soffrire. Abbiamo accusato qualche momento di sbandamento rischiando diverse forzature evitabili e giocate fuori luogo, ma portare a casa questo risultato a mio avviso era molto importante perché ci consente di andare a giocare gara 2 in trasferta con un pizzico di tranquillità in più. Nei play off la prima partita solitamente è quella più importante perché in qualche modo ti indirizza il cammino. Speriamo ora di chiudere la serie già in gara 2, ma i ostri avversari sono duri a morire e venderanno certamente cara la pelle”.

Il tabellino della sfida:

Miwa Energia- Basket Parete 69-47 (18-12/12-12/18-14/21-9)

Miwa Energia: Cavalluzzo 24, Iarriccio 13, Cavallaro 12, Romano 11, Marallo 4, De Martino 3, D’Aronzo 2, Cavuoto 0, Bosco 0, Marino 0, Liparulo 0

Parete: Pedata 13, Carbone 12, D’Angelo 6, Correggia 5, Griffo 4, Di Febbraio 4, Sociale 2, Brillante 1, Licciardi 0.