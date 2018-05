Miwa Benevento chiude la serie con Parete. La Cgold nel mirino I sanniti chiudono la pratica in gara 2, ora l'ultimo sforzo per fare il doppio salto di categoria

Missione compiuta: la Miwa Energia Cestistica Benevento vince anche gara2 e accede al terzo turno play off. I sanniti si sono imposti sul campo del Parete con il punteggio di 66-79 bissando la vittoria ottenuta domenica scorsa al Pala Parente. Si tratta dell'ennesima soddisfazione della stagione per Iarriccio e compagni che si sono resi autori ancora una volta di una grande prestazione difensiva a cui hanno saputo ben abbinare cifre importanti sotto canestro. A tal proposito prosegue lo straordinario momento di forma di Cavalluzzo, miglior realizzatore con 21 punti, seguito proprio dal capitano Pietro Iarriccio con 18 e da Giuliano De Martino con 14.

Quella di Parete, tuttavia, è la vittoria del gruppo, come tiene a rimarcare e precisare coach Bruno Annecchiarico: "Sono molto contento perché abbiamo disputato un primo quarto fantastico. Quando c'è il giusto approccio alla partita, le cose si mettono in discesa e anche in questo caso ne abbiamo avuto la dimostrazione. Siamo stati bravi poi a gestire le difficoltà del match senza andare mai davvero in affanno nonostante un avversario ostico come Parete. Ora vogliamo concludere l'opera, aspettiamo di conoscere il nostro avversario".

A raggiungere i sanniti all'atto finale dei play off sarà infatti una tra Basket Club Irpinia e Cava de' Tirreni. Stasera tra le due compagini è prevista gara2: in caso di successo avellinese sarebbero proprio gli irpini (già vittoriosi in gara1) a sfidare la Miwa godendo del vantaggio riguardante il fattore campo. Se invece dovesse vincere Cava de' Tirreni, la serie andrebbe a gara 3 da giocare domenica 27. In ogni caso la Miwa Energia tornerà in campo domenica 3 giugno per gara1 di quello che è a tutti gli effetti uno spareggio conclusivo, restano solo da stabilire luogo e avversario del confronto.





Il tabellino di Gara 2 del secondo turno:

Basket Parete - Miwa Energia Cestistica Benevento: 66 - 79 (16-27, 18-17, 17-18, 15-17)

Miwa Energia BN: Iarriccio 18, Marallo 1, D'Aronzo 2, Cavuoto, Bosco, Marino 3, Liparulo, Cavalluzzo 21, De Martino 14, Romano 2, Cavallaro 18. Coach Bruno Annecchiarico.

Parete: Brillante 9, Pedata 2 Licciardi, Elmo, Sociale 4 D'Angelo 6, Carbone 18, Di Febbraio 14, Griffo 4, Correggia 9