Miwa Benevento, la promozione passa dal Pala Del Mauro Il quintetto sannita sfiderà il Basket Club Irpinia

La Miwa Energia Cestistica Benevento è pronta a scendere in campo questa sera alle ore 20 quando sarà di scena nella cornice del Pala Del Mauro per gara 1 della finale play off contro il Basket Club Irpinia.

La squadra sannita ha completato l'avvicinamento al primo appuntamento dell'atto conclusivo che vale un pass per il prossimo campionato di serie C Gold. Coach Bruno Annecchiarico ha percepito grande entusiasmo nel gruppo durante gli ultimi allenamenti: "Siamo pronti per questo appuntamento, direi che rispetto a tante altre volte c'è veramente poco da aggiungere perché la partita si commenta da sola", ha dichiarato l'allenatore con estrema sincerità. "Giocare al PalaDelMauro, su un parquet di serie A e in un ambiente completamente votato al basket rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, spero con tutto il cuore che riusciremo a toglierci una bella soddisfazione".



Nessun problema di infermeria per la squadra sannita che si presenterà al completo in Irpinia: "I ragazzi stanno bene, quello che mi lascia ben sperare è anche l'aspetto mentale. Sanno che siamo davanti alle ultime gare della stagione e che bisogna dare tutto".