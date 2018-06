Miwa Benevento, giovedì gara 2 per la C Gold Al PalaParente arriva il Basket Club Irpinia che vuole chiudere i giochi promozione

Dopo la sconfitta in Gara 1 al PalaDelMauro la Miwa Energia Cestistica Benevento torna in campo con un solo risultato a disposizione. Domani (giovedì 7 giugno) alle ore 20 al PalaParente nel secondo atto della serie contro il Basket Club Irpinia i sanniti dovranno vincere ad ogni costo per approdare a gara 3 e rimettere in discussione il discorso per la promozione in C Gold. Il recente ko non ha minato le certezze degli uomini di Bruno Annecchiarico, motivati a dare il massimo per scongiurare l'ipotesi di una uscita di scena anticipata. "Alla ripresa degli allenamenti ci siamo parlati per capire cosa non è andato, ma volti rassegnati non ne ho visti - dichiara alla vigilia l'allenatore della Miwa - Sappiamo che è ancora tutto nelle nostre mani e che vincendo la seconda sfida ci rimetteremo sui binari giusti. A quel punto può succedere di tutto, ma la concentrazione dovrà essere ai massimi livelli".

L'occasione è propizia per sperare in una buona cornice di pubblico, elemento a cui lo stesso Annecchiarico dichiara di tenere tantissimo: "Spero di vedere il pubblico delle grandi occasioni, abbiamo bisogno che i beneventani ci diano una spinta decisiva. Dopo quasi quaranta partite di campionato giocate dando il massimo, ogni dettaglio finisce per fare la differenza. Con un sostegno e un calore da finale play off potremmo contare su un valore aggiunto. La squadra sta bene, chi verrà al PalaParente gusterà uno spettacolo degno di un atto conclusivo. E poi noi non abbiamo alcuna intenzione di mollare, crediamo fortemente nell'impresa".