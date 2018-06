Basket Club Irpinia-Miwa Benevento, ultimo faccia a faccia In gara 3 al Pala Del Mauro di Avellino si deciderà quale delle squadre volerà in C Gold

Tutto in un caldo pomeriggio di giugno. Tutto in quaranta minuti, extra-time permettendo. Basket Club Irpinia e Miwa Cestistica Benevento si giocano l'accesso alla serie C Gold in una gara 3 che si annuncia equilibrata e incandescente. Nei due precedenti confronti, i quintetti guidati da Coach Iannaccone e Annecchiarico hanno avuto la possibilità di osservarsi e studiarsi. La vittoria degli irpini in gara 1 è servita ai sanniti per capire come affrontare la sfida in gara due, vinta al PalaParente, ma non senza faticare. Ora in gara tre il fattore campo, e che campo, perché il Pala Del Mauro è uno dei tempi del basket campano, potrebbe fare la differenza. Ma allo stesso tempo, potrebbe anche diventare un ulteriore pressione, perché è annunciato il pubblico delle grandi occasioni con molta gente in partenza anche da Benevento, quindi a spuntarla potrebbe essere la squadra che riuscirà a giocare con la testa libera e ad avere il coraggio di tentare l'impossibile.

Il match inizierà alle 18:00 ed emetterà un verdetto inappellabile. Purtroppo una delle due squadre resterà con l'amaro in bocca di dover giocare la C Silver, un vero peccato dopo aver assistito ad uno spettacolo di categoria superiore nelle prime due gare di una serie affascinante che fa solo bene al basket dilettantistico campano.