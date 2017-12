Verso Benevento - Chievo: domani la ripresa delle due squadre Le compagini si alleneranno domani pomeriggio

E' tempo di feste, ma nella giornata di domani si tornerà a fare sul serio. La sfida tra Benevento e Chievo si avvicina sempre di più e domani pomeriggio la compagine giallorossa riprenderà ad allenarsi a Paduli. Saranno giorni intensi per la formazione guidata da Roberto De Zerbi. In ballo non c'è solo la sfida con i clivensi, ma anche i discorsi relativi al mercato che si aprirà la prossima settimana. In virtù di ciò bisognerà valutare anche i possibili partenti e le sensazioni, unitamente ai rumors, lasciano intendere che ne saranno diversi.

Il Chievo si è allenato il giorno della vigilia, per riposarsi quest'oggi. Anche i gialloblu riprenderanno la preparazione domani, a partire dalle 14,30, presso il centro sportivo di Veronello.