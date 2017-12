Guilherme, primi scatti beneventani La foto davanti all'Arco di Traiano con l'amico Mauro Silva, centrocampista del Braga

In attesa che arrivi il giorno della firma (fino al 30 dicembre è sotto contratto col Legia Varsavia), Guilherme Costa Marques, l'ultimo arrivo in casa giallorossa comincia a familiarizzare con la città. Nella foto che ha postato su Instagram è davanti all'Arco di Traiano, simbolo della città sannita, insieme all'amico di sempre Mauro Silva Sousa, centrocampista di 27 anni in forza al Braga in Potogallo, formazione in cui ha militato anche il neo giallorosso. Amicizia di lunga data, tanto da trascorrere uno spicchio di vancanza insieme a Benevento.