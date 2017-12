Campedelli: "La classifica non rende onore al Benevento" "I giallorossi non vanno sottovalutati"

Sabato prossimo le compagini di Benevento e Chievo si sfideranno per la prima volta in assoluto. In vista del match ha parlato il presidente dei gialloblu, Campedelli, che ha avuto modo di commentare anche il girone di andata della sua squadra:

“Voto al campionato del Chievo fin qui? 6,5; dissi la stessa cosa due mesi fa, il nostro obiettivo resta sempre i 40 punti e la salvezza. Maran è bravo, fosse per me rinnoverebbe subito, ma è giusto che abbia l’opportunità di valutare il suo futuro, deciderà lui. Pellissier dirigente come Totti? Finché continua a segnare non penso, quando smetterà se ne potrà parlare, ma penso che sarebbe il giusto continuo della sua carriera. La classifica non rende onore al Benevento, non vanno sottovalutati ” – e sul mercato invernale dice: -“Il mercato lo fa il Ds, sarà sua discrezione fare le dovute valutazioni. Inglese? L’accordo col Napoli c’è da tempo, deciderà lui come è giusto che sia”.

da gialloblunews.wordpress.com