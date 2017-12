Designato un debuttante per Benevento - Chievo Al Vigorito esordirà in serie A. Ha solo un precedente con la Strega

E' stato designato il direttore di gara del match tra Benevento e Chievo, in programma sabato pomeriggio al Ciro Vigorito. Si tratta di Francesco Fornau della sezione di Roma 1. Il fischietto capitolino non ha mai diretto incontri in serie A e, di conseguenza, la sfida tra sanniti e clivensi sarà il suo esordio nella massima categoria italiana. Quest'anno ha avuto modo di debuttare anche in serie B, nella quale ha totalizzato otto presenze.

Con i giallorossi ha un solo precedente, risalente al 4 ottobre del 2015, quando la truppa allenata all'epoca da Auteri fu sconfitta sul campo del Melfi con il netto punteggio di 3-0.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Marrazzo e Fiorito. Quarto uomo Di Bello. Al Var Guida e Nasca.

Ivan Calabrese