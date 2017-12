Questa sera torna Ottogol: ospite Del Pinto La trasmissione comincerà alle 21 sul 696

Andrà in onda questa sera un nuovo appuntamento con Ottogol, trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio condotta da Antonio Martone. Saranno ospiti in studio il centrocampista giallorosso Lorenzo Del Pinto e l'opinionista Giancarlo Zotti. Non mancheranno delle novità sul mercato. Verrà proposto anche uno speciale servizio sui momenti più belli del 2017. L'inizio è fissato alle ore 21 su Ottochannel 696. Non saranno attivi messaggi e telefonate.