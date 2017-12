Vigorito: "Cerchiamo calciatori per scalare questa montagna" "Ciciretti? Non l'ho messo sul mercato e non sono arrivate richieste ufficiali"

Il presidente Vigorito è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc, nel corso del programma "Si Gonfia la Rete". Ecco le dichiarazioni del massimo dirigente giallorosso:

IL PERIODO DEL BENEVENTO – “Il Benevento ha fatto sei mesi belli e sei mesi no, nemmeno fortunati, in questo 2017. De Zerbi ha avuto giocatori che si sono ambientati meglio. Credo che noi potremmo essere sui 12-13 punti, ma purtroppo abbiamo avuto alcune situazioni poco fortunate. Pian piano è subentrata la paura nei minuti finali. Potremmo chiamarla “zona Benevento“. Bisognerà lavorare sull’aspetto psicologico.

IL MERCATO – “Stiamo cercando calciatori che possono scalare questa montagna che abbiamo di fronte per salvarsi. Ci sarà anche qualche calciatore in uscita. Non mi sono arrivate richieste ufficiali su Ciciretti. Non andrò a caccia di chi vuole prenderlo. Io non faccio richieste perché non è stato messo sul mercato. Giulhermeè a Benevento, ha fatto le visite. I calciatori del Napoli credo siano fuori dalla nostra portata. Se ci fosse un contatto potremmo verificare la disponibilità per qualche calciatore”

LA MANO TESA – “Il Napoli? Sono aperto a qualsiasi discussione, c’è un contratto e per risolverlo prima bisogna fare un passo avanti”.