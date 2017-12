Seduta a Paduli: D'Alessandro c'è. LE FOTO Più difficile il recupero di Letizia

D'Alessandro sì, Letizia forse no. L'infermeria del Benevento è restia a rimanere deserta, anche in tempi di festività natalizie. E così l'ex atalantino che domenica non ha giocato a Genova, si è allenato regolarmente, mentre il terzino ha fatto solo qualche esercizio iniziale di stretching. Contro il Chievo, insomma, difficilmente l'ex Carpi sarà al suo posto, pronto ad essere preso eventualmente da Venuti, che bene si è comportato a Marassi. Da rivedere anche le condizioni di Parigini. Il resto della truppa si è allenata regolarmente al freddo del campo Ariella di Paduli. Difficile prevedere l'undici che De Zerbi manderà in campo, considerato che molti degli attuali giallorossi potrebbero essere al passo d'addio. Come sempre il tecnico guarderà negli occhi i suoi per scorgere la voglia di andare in campo e di dare ancora tutto per questi colori. A caricare il gruppo come sempre il capitano Lucioni, che è subito ridiventato l'anima di questa squadra. Come sempre ha svolto lavoro differenziato Iemmello, che dovrebbe essere pronto dopo la sosta.