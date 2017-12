Billong, parla l'agente: "Ecco perché ha scelto Benevento"

Così hanno deciso di affondare il colpo, contattando me e il club e, step by step, abbiamo chiuso la trattativa".

Per Billong al Benevento: che giocatore è?

"Forte, veloce, atletico. Ha un buonissimo futuro, visto che ha grandi capacità difensive e nel tackle e di testa sa sia difendere che rendersi pericoloso davanti".

Tutto fatto, comunque.

"Sì, dopo le visite a Roma, prima di Natale, arriverà oggi in Italia".

Perché ha scelto Benevento?

"E' un club di Serie A con un ottimo progetto. E poi ha una proprietà concreta, solida, stabile e credibile e crediamo che possa ancora farcela a restare in massima serie" Così hanno deciso di affondare il colpo, contattando me e il club e, step by step, abbiamo chiuso la trattativa"."Forte, veloce, atletico. Ha un buonissimo futuro, visto che ha grandi capacità difensive e nel tackle e di testa sa sia difendere che rendersi pericoloso davanti"."Sì, dopo le visite a Roma, prima di Natale, arriverà oggi in Italia"."E' un club di Serie A con un ottimo progetto. E poi ha una proprietà concreta, solida, stabile e credibile e crediamo che possa ancora farcela a restare in massima serie"