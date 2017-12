Prevendita, ecco il dato di Benevento - Chievo Dopo giorni piatti, oggi c'è stato un incremento nelle vendite

Prosegue la prevendita per la sfida di sabato tra Benevento e Chievo, l'ultima del 2017 in casa giallorossa. Il servizio è attivo da quasi una settimana, ma le feste natalizie hanno rallentato la vendita. A oggi, infatti, sono soltanto 815 i biglietti emessi. C'è da dire che stamattina il dato si aggirava attorno alle 480 emissioni. Quindi si è registrato un netto incremento nelle scorse ore, dovuto anche alla vicinanza della partita. E' prevedibile che crescerà anche nei prossimi giorni, anche se le sensazioni lasciano presagire che la cornice di pubblico non sarà la stessa degli ultimi mesi.

Per il settore ospiti sono stati venduti soltanto 15 biglietti.

Ical