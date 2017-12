Benevento, due giocatori del Cagliari nel mirino giallorosso Trattativa anche con l'Udinese per un esterno offensivo

Il Chievo è dietro l'angolo. Una sfida da affrontare con la testa libera e con la consapevolezza di non avere più nulla da perdere. De Zerbi sta lavorando sotto questo aspetto. La società, e in particolar modo il presidente Vigorito, pensa al mercato. L'ultima sconfitta non ha cambiato i programmi, ci sarà una rivoluzione per chiudere nel migliore dei modi questo campionato. Billong è già in città, Ghuilerme aspetta solo di essere tesserato (operazione che dipenderà dall'uscita di uno tra Giamfy, Chibsah e Kanouté), Sandro sta per arrivare in prestito, il 2 gennaio sarà nel Sannio. Ma non finisce qui. C'è in atto una lunga trattativa col Cagliari per alcune operazioni di scambio. I sardi sono interessati a Costa e Letizia, il Benevento ha messo gli occhi su Pisacane, jolly di difesa, e Farias, esterno offensivo. Entrambi i giocatori hanno già manifestato la loro volontà ad abbracciare il progetto giallorosso. Bisognerà quindi trovare solo l'accordo col Cagliari. Ma non sono le uniche trattative in piedi. Il club di via Santa Colomba sta trattando anche con l'Udinese per un altro esterno. Si tratta del brasiliano Matos, ex Fiorentina. Intanto, anche in uscita bisognerà fare qualcosa, gioco forza. Proprio domani il presidente Vigorito incontrerà Leo Giusti per le situazioni di Giamfy e di Chibsah.