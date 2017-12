Billong in città. Da domani si allenerà con la squadra Oggi giornata di visite

Questa mattina è arrivato in città il secondo rinforzo della strega, il difensore centrale Billong. Giornata di visite per lui che già domani sarà a disposizione di mister De Zerbi per iniziare questa nuova avventura. Il neo acquisto andrà a rafforzare il reparto arretrato visto l'infortunio di Antei e il futuro ancora incerto di Lucioni. Scelta, quella della società, basata soprattutto sulla fisicità del giocatore che darà più centimetri al reparto. Domani quindi il Billong potrà già conoscore i suoi nuovi compagni ed antrare nei meccanismi targati De Zerbi.