Chievo, Maran: "Ho sensazioni positive, ma non sarà semplice" "Ha ragione Vigorito: il Benevento meritava molti più punti"

Conferenza stampa prepartita per Rolando Maran. Il tecnico del Chievo ha parlato della gara che la sua squadra giocherà al Ciro Vigorito: “E' delicata perché veniamo da due sconfitte consecutive. Dovremo ripartire al meglio, riproponendo la prestazione contro il Bologna cercando di evitare gli errori. Non abbiamo mai pensato che il discorso salvezza fosse chiuso, anzi secondo me quest'anno ci sono molte più insidie rispetto al passato. Al Vigorito sarà importante la massima attenzione: dobbiamo essere lucidi per tirare fuori il massimo. Ho visto la squadra allenarsi bene e sotto questo aspetto sono abbastanza fiducioso. I presupposti per poter fare una buona gara ci sono tutti. Ha ragione il presidente del Benevento quando dice che la sua squadra meritava molti più punti. Se analizzi le partite vedi che sono stati molto sfortunati, come accaduto a Genova. Sono sempre in partita e dovremo essere bravi a non concedere spazi. Gli assenti? Non giocheranno Meggiorini, Castro e Gamberini”.