Benevento, ecco i convocati per il match con il Chievo Verona Mancano all'appello solo gli infortunati Antei, Lazaar e Iemmello, oltre a Kanouté

Sono 24 i calciatori convocati da De Zerbi per la sfida di domani contro il Chievo. Non figurano gli infortunati Antei, Lazaar e Iemmello, oltre a Kanouté. Regolarmente presente il centrocampista Cataldi, dopo le voci di un suo possibile forfait per problemi fisici.

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 3 Letizia, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 5 Lucioni, 21 Costa, 6 Djimsiti, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola;

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 26 Parigini, 10 Ciciretti, 99 Brignola, 90 Armenteros, 11 Coda, 32 Puscas, 87 Lombardi.