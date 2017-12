Prevendita, contro il Chievo non ci sarà il minimo stagionale Superata la quota dei biglietti venduti contro la Spal

Per il match di questo pomeriggio non ci sarà il minimo stagionale di presenze, almeno per quanto riguarda i biglietti venduti. Fino a questa mattina sono circa 2000 i tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa, superando il dato fatto registrare nel match contro la Spal (1750 totali). Se dovessero presentarsi tutti i 7763 abbonati, si supererebbe quota diecimila. Un buon numero, considerata la classifica. E' un segnale importante da parte della tifoseria che è vogliosa di incitare la maglia giallorossa a prescindere dai risultati.

Da Verona giungeranno soltanto 50 ospiti.