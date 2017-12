Benevento, finalmente! Contro il Chievo la prima vittoria in A Decisiva una rete di Coda nel secondo tempo

E' stata una partita giocata in maniera impeccabile dal Benevento che ha costruito, ma ha saputo anche difendersi nel momento opportuno. A decidere l'incontro è Coda con la rete giunta al 65'

95' E' FINITA! IL BENEVENTO VINCE LA PRIMA PARTITA IN SERIE A

94' Punizione di Viola deviata in angolo da Sorrentino

92' Ammonito Garritano

90' Concessi cinque minuti di recupero

85' Il Chievo prova in tutti i modi a pareggiare, ma il Benevento si difende bene

77' Ultimo cambio per la Strega: dentro Di Chiara al posto di Coda

76' Altro cambio per il Chievo: dentro Pucciarelli al posto di Depaoli

71' De Zerbi inserisce Gravillon al posto di Costa

69' Per il Chievo entra Garritano al posto di Hetemaj

68' Tiro di Coda dalla distanza che sorvola la traversa

65' GOOOL DEL BENEVENTO: Coda insacca su assist di D'Alessandro

64' Benevento vicino al gol: angolo di Memushaj per la testa di Lucioni che in girata indirizza nello specchio della porta. Sorrentino devia in angolo

62' Il Benevento è sceso in campo meno pimpante rispetto al primo tempo. Il Chievo ne sta approfittando

54' Primo cambio per il Chievo: dentro Stepinski al posto di Inglese

53' Tiro telefonato di D'Alessandro facilmente bloccato da Sorrentino

16:04 Inizia la ripresa

46' Termina il primo tempo: Benevento - Chievo 0-0

45' Concesso un minuto di recupero

40' Primo cambio, forzato, per il Benevento: dentro D'Alessandro al posto di un acciaccato Parigini

38' Il Benevento domina: destro di Parigini deviato in angolo da Sorrentino con la punta delle dita

34' Azione personale di Brignola sulla sinistra: il giovane attaccante dopo aver saltato due avversari va al tiro, ma la palla viene respinta da Sorrentino

30' Ammonito Radovanovic

21' Il Benevento spinge: cross di Parigini per la testa di Lucioni. La palla si spegne di poco sul fondo

17' Ci prova anche Lombardi dalla distanza, ma la sua conclusione non impensierisce Sorrentino

15' Tiro di Coda che sorvola la traversa

9' E' una gara equilibrata: entrambe le squadre sono alla ricerca dei varchi giusti

5' Occasionissima per il Chievo: Hetemaj si trova a pochi passi dalla porta. E' decisiva l'opposizione di Lombardi per sventare la minaccia

3' Il Benevento cerca di imporre il ritmo alla partita

15:02 Inizia la partita

14:57 Cambio dell'ultimo momento: giocherà Enrico Brignola al posto di Ciciretti. Sarà l'esordio assoluto per l'attaccante di Telese Terme dal primo minuto

Siamo al Ciro Vigorito per assistere all'ultima giornata del girone di andata tra Benevento e Chievo. Ci sono diverse novità nella formazione schierata da De Zerbi, come la presenza di Viola e Coda. Ecco gli undici che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-4-3): Belec; Costa, Lucioni, Djimsiti; Venuti, Viola, Memushaj, Lombardi; Ciciretti, Coda, Parigini. A disp. Brignoli, Letizia, Del Pinto, D'Alessandro, Chibsah, Di Chiara, Gyamfi, Puscas, Armenteros, Gravillon, Brignola. All. De Zerbi

CHIEVO ( 4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Tomovic, Gobbi; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pellissier. A disp. Seculin, Confente, Jaroszynski, Dainelli, Rigoni, Garritano, Stepinski, Gaudino, Leris, Bani, Pucciarelli, Bastien. All. Maran

Ivan Calabrese