Billong e Guilherme in tribuna Le prime foto del difensore franco-camerunense

Sono già pronti all'esordio, per il momento hanno preso posto in tribuna. Il difensore franco-camerunense Billong e il fantasista brasiliano Guilherme. Entrambi possono dare un contributo alla squadra giallorossa che è ancora a quota uno in classifica. Ma dopo di loro sono attesi altri acquisti, il volto del Benevento uscirà totalmente rinnovato da questa tornata di mercato.