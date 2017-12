Venuti: "Il cuore non è mai mancato. Ai tifosi diciamo grazie" "Abbiamo l'obbligo di crederci finché la matematica non ci condanna"

Ai microfoni di Ottochannel è intervenuto Lorenzo Venuti. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso:

“Oggi si è visto quanto è sottile la differenza tra quello che si è visto in campo e le partite in cui abbiamo perso negli ultimi minuti. Il cuore e l'anima non sono mai mancati, ma fino a questo momento l'episodio ci ha sempre penalizzato. Lucioni? E' una pedina fondamentale, soprattutto per il carisma. Chi l'ha sostituito non è stato da meno, ma per come sente la maglia solo a vederlo può essere di sostegno a tutti gli altri. Il mercato non ha rappresentato una spinta in più per qualche calciatore, sarebbe da folli pensare a una cosa del genere. Abbiamo l'obbligo di crederci finché la matematica non ci condanna perché gli stimoli bisogna averli sempre. I tifosi? Hanno fatto anche più del dovuto perché il sostegno non è mai mancato. Gli diciamo sempre grazie, poi le critiche nel calcio ci sono e ci saranno sempre. Noi calciatori non dobbiamo darci molto peso”.

Ivan Calabrese