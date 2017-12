Coda: "Ero un leone in gabbia. Ho tanto da dare al Benevento" "Non ho mai avuto voglia di andare via: volevo solo giocare"

E' stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di ottenere la prima vittoria in serie A della sua storia. Massimo Coda ha commentato così il successo rimediato contro il Chievo: “Non meritavamo di perdere sempre. Oggi ci siamo aggrappati al risultato, riuscendo a ottenere tre punti importanti. Sono contentissimo per il gol: meritavamo tanto questo risultato, anche il pubblico che è stato straordinario. La mia esultanza? Volevo far capire che ci sono anche io. Spero che la gente possa capire che ho tanto da dare al Benevento. Ero un leone in gabbia e non vedevo l'ora di uscire. Finalmente il mister mi ha dato un'occasione e mi sono preso una bella rivincita. Non ho mai saltato un allenamento: forse De Zerbi si aspettava cose che non sono riuscito a dare e in settimana mi ha visto diverso. Non ho mai mollato. Dedico il gol al mio bambino perché è il primo che ho realizzato da quando è nato. Il mio futuro? Stavo aspettando una chance e per fortuna l'ho avuta. Non ho mai avuto voglia di andare via, volevo solo giocare ma purtroppo non mi era concesso e dentro la mia testa si era creato un meccanismo brutto. Mi sento un giocatore importante per la squadra e spero di essere continuo”.

Ha chiuso nel parlare di Guilherme, uno dei nuovi arrivati in casa giallorossa: “E' un giocatore molto rapido e ha molta fantasia. E' una sorta di Ciciretti più veloce”.

Ivan Calabrese