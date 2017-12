LE PAGELLE. Lucioni trascina tutti, Coda primo gol stagionale Finalmente tutte prestazioni al di sopra della media

Prima vittoria, record di tiri nello specchio della porta (9), record di tiri subiti (9), ma così pochi in questo primo scorcio di serie A. Più meritata di così...

BELEC 6 – Per una volta non deve fare gli straordinari. L'ordinaria amministrazione e una parata buona su Hetemaj. Un buon pomeriggio.

DJIMSITI 6,5 – Il gigante albanese fa valere la sua stazza negli interventi aerei, ma se la cava anche con i piedi, soprattutto in fase difensiva.

LUCIONI 7,5 – E' decisamente l'anima di questa squadra. E De Zerbi gli fa un complimento mida da niente, dicendo che dovrebbe avere alle spalle almeno 10 anni di serie A. Con lui è un altro Benevento. Oggi il capitano sposa la sua Valeria e battezza Gabriele (10 mesi): l'augurio è che sia per lui e per la squadra l'inizio di una vita ancora più ricca di soddisfazioni.

COSTA 6,5 – Con Lucioni a fianco, anche il vituperato ex empolese gioca da campione. Peccato per il nuovo infortunio.

LOMBARDI 7 – Non avrà le accelerate di D'Alessandro, né la tecnica di Parigini, ma la sua presenza è sempre preziosa. In ogni parte del campo.

VIOLA 7 – Si riprende le chiavi del centrocampo e i ritmi del Chievo lo aiutano a fare quello che vuole. Una gran bella prestazione.

MEMUSHAJ 6,5 – L'albanese è tra quelli che dovrebbe lasciare la squadra giallorossa. Gioca una partita di grande orgoglio e finisce col dare una grande mano alla squadra.

VENUTI 7 – Un uomo per tutte le stagioni. E per tutti i ruoli. Inizia da esterno sinistro alto, finisce col fare il terzino nella difesa a 5. Bravo dappertutto, merita la fiducia che De Zerbi gli dà.

BRIGNOLA 6,5 – Si ritrova in campo senza neanche sapere perchè. Gioca con grande forza fisica e dà tutto fino alla fine. Peccato perun gol mangiato a metà del primo tempo.

CODA 7 – Fa quello che deve fare una punta: la butta dentro. Non segnava un gol in serie A dall'ultima volta in cui vi giocò col Parma e guarda caso lo aveva segnato proprio al Chievo. Che gli porta bene, evidentemente.

PARIGINI 7 – La migliore partita (pardòn mezza partita...) della stagione. Gli riesce tutto, va vicinissimo al gol, ma proprio in quell'occasione si infortuna. Peccato.

D'ALESSANDRO 6 – Non avrebbe dovuto giocare, ma De Zerbi gli chiede un sacrificio. Lui fa come sempre la sua parte. Con efficacia.

GRAVILLON 6,5 – Entra nel momento più difficile, ci mette forza fisica e determinazione. Quelloche serve.

DI CHIARA SV – Qualche minuto per far rifiatare i compagni.

Franco Santo