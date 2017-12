Il mondo celebra la vittoria del Benevento Ne aveva sottolineato i record negativi, ora giustamente esalta il primo successo

Ha messo in evidenza il primo punto conqustato grazie ad un gol del portiere Brignoli, ha a lungo sottolineato i record negativi della squadra giallorossa, era giusto che ora celebrasse la sua prima storica vittoria in serie A. Il mondo calcistico aveva già scoperto il Benevento, soprattutto grazie alla prodezza di Brignoli, ma questa volta finalmente lo fa per una vittoria, la prima storica nella massima serie. I quotidiani di mezzo mondo scrivono dell'1 a 0 con cui la strega si è sbarazzata del Chievo, parlando questa volta del gol di Coda. Si sprecano le foto del gol e dell'entusiasmo dei giallorossi: il quotidiano tedesco Kicker aggiunge persino il video del gol. D'altra parte anche nel mondo sportivo non italiano si attendeva con ansia questa vittoria giunta dopo 17 sconfitte ed un pareggio. Il periodico spagnolo Marca sintetizza nel titolo tutta l'attesa per questo successo “Por fin! El Benevento gana su primer partido de la temporada”. Facile la traduzione: “Finalmente! Il Benevento vince la sua prima partita della stagione”. I tedeschi di Kicker mettono in risalto che non sempre il Benevento aveva perso per demerito, ma che la sfortuna l'aveva fatta da padrone: “Party in Benevento! Meister Coda und der schuss ins gluck”, ovvero “Festa a Benevento! Coda dà un calcio alla sfortuna”. Una soddisfazione per tutti, un viatico che deve servire alla strega per cambiare il verso di questa stagione, magari modificando un vecchio detto: “Chi ben... finisce, è a metà dell'opera”.