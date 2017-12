Lo "zio" all'altare: il matrimonio di Fabio Lucioni Il capitano giallorosso ha sposato la sua Valeria e battezzato il piccolo Gabriele

Ieri la sua prima storica vittoria in serie A, oggi il passo più importante della sua vita. Non si può dire che siano giorni banali per Fabio Lucioni, capitano del Benevento, che questo pomeriggio ha sposato Valeria Furno, la compagna che gli ha già regalato uno splendido bimbo di nome Grabriele. E' stata l'occasione (programmatissima) per unire due cerimonie in una: il matrimonio e il battesimo del figlioletto. La chiesa di San Modesto si è vestita a festa per questo pomeriggio di fine anno ed ha anche accolto una comunità particolare come quella del tifo giallorosso, che non è voluta mancare alla festa del “capitano”. Bandiere giallorosse, palloncini colorati e qualche immancabile coro. Lui, visibilmente emozionato, elegantissimo e in completo scuro. Testimoni due “amicissimi” della squadra giallorossa: Lorenzo Del Pinto e Emanuele Padella. Atteso anche Walter Lopez, altro amico indimenticabile del capitano. Ad officiare l'affollata cerimonia don Nicola De Blasio, parroco di San Modesto e da anni padre spirituale della squadra giallorossa. A Fabio, Valeria e al piccolo Gabriele vanno gli auguri più sinceri per una vita meravigliosa insieme.