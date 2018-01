Benevento, è il giorno di Sandro Domani visite mediche a Roma, poi è possibile che raggiunga Benevento

Al telefono con i dirigenti sanniti dopo la partita col Chievo ha detto: “Abbiamo vinto la prima partita, sono contento”. Sandro Raniere, il centrocampista brasiliano che il Benevento può prelevare dall'Antalayaspor, squadra turca di prima divisione, si sente già un po' giallorosso, tanto da usare quell'espressione simpatica “Abbiamo vinto”. Sandro domani sarà in Italia per sottoporsi a nuove accurate visite mediche nella capitale. E' l'unico ostacolo questo che potrebbe far frenare la trattativa che il Benevento e il giocatore vogliono condurre in porto. Se è integro e i sanitari del centro romano lo certificheranno senza ombra di dubbio, Sandro sarà un giocatore del Benevento. E sarà un autentico colpo di mercato, considerata la statura del giocatore che ha militato a lungo nel Totthenam in Premier League, oltre che con QPR e West Bromwich. Ma il fiore all'occhiello di Sandro sono le 17 presenze nella Selaçao Brasiliana, della quale solo i grandi campioni entrano a far parte. D'altro canto il centrocampista carioca era un profilo che aveva interessato anche le grandi del calcio italiano qualche anno fa. L'altra faccia della medaglia del giocatore brasiliano sono gli infortuni che ha patito. E' la ragione per cui la società lo farà visitare in maniera scrupolosa per capire se potrà essere utile alla causa giallorossa. E' possibile che già in serata domani il giocatore possa raggiungere il capoluogo sannita.

Va detto che i due nuovi arrivi che hanno preceduto Sandro, ovvero il brasiliano Guilherme e il francese Billong non potranno certo essere tesserati entro il 6 gennaio, giorno della sfida alla Sampdoria. Guilherme è extracomunitario e dunque bisognerà risolvere qualche problema burocratico, in quando a Billong, tesserato col Maribor, è trasferibile solo dopo l'apertura ufficiale del mercato, il 3 gennaio. Come dire che insomma il mercato del Benevento prenderà corpo soprattutto nel periodo di sosta (dal 7 gennaio al 20) e solo col Bologna sarà possibile vedere in campo i nuovi acquisti della società giallorossa.