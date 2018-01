Dopo la Samp, Benevento in ritiro dal 12 al 19 Sarà una settimana importante per preparare il girone di ritorno

La lunga sosta di campionato (dal 7 al 20 gennaio) servirà per consentire ai giocatori di usufruire di un periodo di vacanze (previsto dal contratto), ma dopo anche di vivere insieme la vigilia della ripresa che scoprirà il volto nuovo di tante formazioni che avranno già colto i loro obiettivi sul mercato invernale. E allora si sprecheranno i ritiri. Una pratica che non lascia indifferente il Benevento che partirà venerdì 12 gennaio per un periodo di romitaggio che si chiuderà una settimana dopo, venerdì 19. Questa volta non si andrà a Roma, ma si scenderà al Sud, in provincia di Lecce: la struttura scelta e l'Acaja Resort Hotel, modernissima struttura dotata di ogni confort, ma soprattutto di un'attrezzata palestra e di un ottimo campo regolamentare. Non dovrebbero far parte della comitiva gli infortunati storici che rimarranno in sede per curare i loro malanni.