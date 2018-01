Benevento, situazione infortunati: è ancora emergenza Migliorano solo le condizioni di Cataldi e Letizia

Tanti gli infortunati in casa strega. Già contro il Chievo Verona, De Zerbi ha dovuto fare di necessità virtù. Un'emergenza che però non ha condizionato l'andamento della gara. Tutt'altro visto che i giallorossi hanno centrato il primo successo stagionale. Ora quattro punti in classifica e un girone di ritorno tutto da vivere. Sabato c'è già la Samp e per il tecnico bresciano la situazione degli infortunati non migliora affatto. In crescita solo Letizia e Cataldi che a questo punto potrebbero essere arruolabili per il match al Vigorito. Per gli altri invece il rischio di non farcela è alto. Partiamo dai vecchi infortunati. Iemmello è ancora in Spagna per ulteriori cure e solo domani farà rientro in Italia. Lazaar sta lavorando a parte col fisioterapista Gallano. Allenamento differenziato anche per Del Pinto il cui possibile utilizzo è da valutare nei prossimi giorni. Per Amato Ciciretti nuove sedute di fisioterapia per via di una lieve lesione, l'ennesima, che sta minando il suo cammino in questa stagione in giallorosso. Anche per l'esterno romano è da escludere un suo inserimento nell'undici che affronterà la squadra ligure. Sul programma nessuna variazione. Domani pomeriggio i giallorossi torneranno ad allenarsi sul campo di Paduli.