Sandro, accordo raggiunto Da domani si allena con De Zerbi e i nuovi compagni

C'è l'accordo per vestire Sandro di giallorosso. Ieri sera il centrocampista brasiliano ha raggiunto, dopo aver effettuato le visite mediche a Villa Stuart, gli uffici del presidente Vigorito a Napoli. C'è l'accordo su tutto, manca ancora il transfer internazionale per concludere il tesseramento. Sandro arriva in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto in caso di permenenza del Benevento in serie A. Il ragazzo già stasera ha raggiunto poi Benevento, domani sarà a disposizione di De Zerbi per il primo allenamento. C'è ovviamente il nulla osta dell'Antalayaspor.