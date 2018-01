Sandro, visite per l'idoneità: tutto ok Non si è allenato ancora col gruppo, ma presto inizierà un lavoro col suo staff

Curiosità rimandata per Sandro Raniere, che non si è ancora allenato con la truppa giallorossa. D'altro canto gli espletamenti burocratici sono tanti: oggi il giocatore brasiliano ha fatto tutta la trafila delle visite mediche per l'idoneità sportiva, propedeutiche al tesseramento vero e proprio. La buona notizia è proprio che il centrocampista è un atleta integro su cui il Benevento potrà contare sin dalla ripresa del campionato dopo la sosta. Ovviamente avrà bisogno di lavorare parecchio, visto che è fermo da un po', ma lo farà in maniera ininterrotta in questo periodo insieme al suo staff personale, saltando anche le vacanze e il ritiro con la squadra.

Il mercato continua ad essere in movimento per il Benevento, che mette da parte la pista Petrovic, il serbo dello Sporting Lisbona, che era entrato nel suo mirino prima che si chiudesse per Sandro. Un nome che piace molto alla società giallorossa è quello di Lucas Boyè, l'attaccante argentino del Torino, classe 96, dunque under. Seguito anche Lestien, attaccante esterno del Rubin Kazan, che però sembra restio a tornare in Italia (ha militato nel Genoa). Al Benevento piacerebbe tanto Farias, ma sia il Cagliari che il giocatore vogliono aspettare un po'.