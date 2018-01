Benevento, piena emergenza: Ciciretti e Parigini out Da valutare le condizioni di Costa, oltre che quelle di Cataldi e Del Pinto

L'emergenza è reale, non accenna ad allontanarsi. Il Benevento contro la Sampdoria dovrà fare a meno oltre che degli infortunati “storici” Antei, Iemmello e Lazaar (gli ultimi due sono rientrati a Benevento e hanno lavorato con il fisioterapista Galliano), ma anche di Ciciretti, che ha svolto lavoro differenziato per un altra piccola lesione al quadricipite, e di Parigini (anche per lui esami e piccola lesione). Sono invece da verificare e tutt'altro che sicure le condizioni di Costa, che si è sottoposto a esame strumentale che non ha ribelato nulla di patologico, solo una infiammazione alla vecchia cicatrice. Il difensore ha lavorato a parte, la sua presenza è tutta da valutare. Così come lo sono quelle di Cataldi e Del Pinto. Quello recuperabile sembra poter essere Letizia. Inutile dire che bisognerà stringere ancora i denti, come e più che col Chievo.