Benevento, quasi fatta per un attaccante francese Manca ancora l'accordo con la società turca che ne detiene il cartellino

Mercato in continuo movimento per il Benevento. Vicino l'accordo per un attaccante francese, Cheick Diabatè, attualmente alla squadra turca dell'Osmanlispor. Si tratta di un centravanti strutturato fisicamente (1,94 di altezza) nato nel 1988 nel Mali in Africa, che ha giocato prevalentemente in Francia, nel Bordeaux, nell'Ajaccio, nel Nancy e nel Metz, prima di finire quest'anno in Turchia all'Osmanlispor. Nella Ligue 1 ha giocato 143 partite mettendo a segno 58 reti (50 nel Bordeaux, 8 in 14 partite nel Metz). Quest'anno era stato ingaggiato dalla formazione turca. Il Benevento ha già raggiunto l'accordo con il giocatore e con l'agente, manca quello con la società turca che si proverà a raggiungere in tempi brevi.